Associação de Manteigas propõe área balnear multifunções para Vale de Amoreira

"Qualquer leigo verificará que se trata de uma ideia simples, que não exige verbas avultadas, mas que, no entanto, muito pode ajudar ao desenvolvimento e crescimento do tecido económico e social de Vale de Amoreira e, em simultâneo, do concelho de Manteigas", referiu a direção da ASE, com sede em Manteigas, no distrito da Guarda, presidida por José Maria Saraiva.

A ASE realizou um estudo e sugeriu a recuperação de um açude no rio Zêzere, acrescentando-lhe "algumas valências que podem resolver vários problemas, sem que se notem aspetos negativos".

Segundo a proposta a que a agência Lusa teve acesso, o açude permite uma extensa massa de água que pode ajudar os meios aéreos no combate aos fogos, garante o sistema de regadio, ajuda a quebrar a violência das águas, protege a barreira de suporte da estrada e permite o acesso a uma zona de banhos.

"Com efeito, dado o arco do rio estar exposto a sul e protegido pelo paredão de suporte da estrada, o lugar tem todas as condições [para] ser uma zona de excelência para as pessoas se banharem e apanharem sol", considerou a ASE.

A proximidade da área de banhos à malha urbana "evita que seja necessário criar edifícios de apoio, beneficiando assim os comércios em funcionamento e outros que se venham a desenhar em função da procura".

A proposta foi enviada pela direção da ASE para a Junta de Freguesia de Vale de Amoreira e dela deu conhecimento à Câmara Municipal de Manteigas, à Assembleia Municipal e à Assembleia de Freguesia.

"A solução para o problema gerado no Planalto Superior [da serra da Estrela] não passa apenas por investimentos, como o que apresentamos, mas é evidente que só com uma oferta de qualidade a cotas mais baixas se poderá diversificar a oferta turística, diminuindo o afluxo à altitude", considerou José Maria Saraiva.

A ASE lembrou que os fogos que este verão atingiram as freguesias rurais do concelho de Manteigas e as enxurradas causadas pela forte precipitação "deixaram um rasto de destruição" e "também o sentimento de que é necessário trabalhar para dar um novo rumo à oferta turística, apostando nos recursos naturais, valorizando-os".

Na madrugada do dia 13, a freguesia de Sameiro, também em Manteigas, foi fortemente afetada pela intensidade da chuva, que arrastou terras e detritos das áreas ardidas da serra da Estrela para o centro da aldeia.

A força da corrente também arrastou lama, cinza e árvores de grande porte, que danificaram vários equipamentos públicos, a rede de água e saneamento, muros, infraestruturas e piscinas e também propriedades privadas.

Segundo o presidente da Câmara de Manteigas, Flávio Massano, os prejuízos serão superiores a um milhão de euros.

Na quarta-feira, durante a tarde, o município de Manteigas voltou a ser atingido por chuva intensa.

"A chuva voltou e desta vez foi Vale de Amoreira - também Sameiro foi novamente afetado - a sofrer com as enxurradas de cascalho, lamas e detritos provenientes das linhas de água das suas encostas. Apesar do susto e das perdas e estragos em viaturas e várias habitações, felizmente toda a gente está bem e protegida", escreveu Flávio Massano nas redes sociais.

O autarca está "solidário com as populações de Vale de Amoreira e de Sameiro, principalmente com aqueles que perderam os seus bens, ou os viram ser severamente atingidos pela força da água".