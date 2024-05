Associação de Municípios aprova relatório e contas de 2023 por unanimidade

"O documento foi aprovado por unanimidade. Executámos, em 2023, cerca de dois milhões de euros e tivemos um superavit de perto de 200 mil euros", revelou Luísa Salgueiro.

No final de uma reunião do conselho geral da ANMP, que decorreu ao longo de toda a tarde em Coimbra, a também presidente da Câmara Municipal de Matosinhos indicou que a situação financeira da ANMP "está muito tranquila".

"Nesse ponto de vista, não há nenhuma preocupação para a Associação", referiu, acrescentando que para tal contribuiu a realização do Congresso Nacional, que decorreu em setembro de 2023 e "trouxe mais receitas".

De acordo com a autarca, o conselho geral de hoje trouxe também para a mesa do debate as questões da descentralização de competências e ainda da habitação.

À agência Lusa, Luísa Salgueiro revelou que, em matéria de habitação, a ANMP recebeu na segunda-feira uma proposta em mão do ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, que participou nas celebrações dos 40 anos da Associação de Municípios.

"O senhor ministro [Manuel Castro Almeida] entregou-nos ontem [segunda-feira] uma proposta de termo de responsabilidade que estamos a analisar, para depois dar a nossa opinião relativamente a essa proposta", indicou.

De acordo com a autarca, nos próximos dias, a ANMP tomará posição sobre esta matéria.