Associação de municípios e direção-geral das autarquias retiradas do Rating Municipal Português

Lusa10 Mai, 2019, 22:23 | Economia

"Quer a DGAL [Direção-Geral das Autarquias Locais], quer a ANMP não participaram no estudo Rating Municipal Português", afirmou hoje Paulo Caldas, numa mensagem enviada à agência Lusa.

A declaração do coordenador do Rating Municipal Português (RMP), lançado na terça-feira em Lisboa, com o apoio da Ordem dos Economistas, surge na sequência de um comunicado da ANMP, na quarta-feira, a negar ter participado no estudo.

A associação exigiu uma "correção imediata e pública" e a retirada do nome da associação de todos os documentos relativos ao estudo.

Em comunicado divulgado hoje, a associação liderada pelo socialista Manuel Machado também informou que, após a sua exigência, o economista e ex-autarca "acaba de reconhecer o seu erro, admitindo que `a ANMP não participou no estudo Rating Municipal Português`, acrescentando que já corrigiu" a situação.

"A ANMP não teve também qualquer conhecimento prévio do estudo e, enquanto associação representativa de todos os municípios portugueses, tem como princípio não participar em qualquer estudo que vise estabelecer `rankings` de municípios", reiterou a associação.

O RMP foi apresentado como um modelo integrado de avaliação dos 308 municípios em 25 indicadores ponderados, reunidos em quatro dimensões principais: `governance`, serviços ao cidadão, desenvolvimento económico e social, e sustentabilidade financeira.

O estudo relativo a 2018 resultou de uma tese de doutoramento de Paulo Caldas, que explicou que as dimensões e os critérios de avaliação foram estabelecidos com a colaboração de entidades como o Tribunal de Contas, a DGAL, a ANMP, o Instituto Nacional de Estatística e a Inspeção-Geral de Finanças, agregando "elementos que estavam, até agora, dispersos".

Na sequência da posição pública da ANMP, o coordenador do estudo informou que um técnico da associação participou no "grupo de decisores" do RMP, "entre outras pessoas e entidades ligadas ao mundo autárquico", em junho de 2016, numa comunicação a que a Lusa teve hoje acesso.

"A participação da ANMP, à semelhança de outras entidades, teve em consideração, na altura, mas penso que é válido para os dias de hoje, o facto objetivo do Rating Municipal Português (...) estar a fazer uma avaliação objetiva da sustentabilidade dos municípios portugueses e não da gestão das autarquias", argumentou Paulo Caldas.

Um argumento que o coordenador alegou ser "comprovado pelo número muito significativo de indicadores do RMP que não dependem da administração local, mas sim da administração central".

"A minha experiência autárquica, a par do mérito académico da investigação, foi responsável pela atribuição de uma bolsa do Governo australiano para poder concretizar e concluir este estudo de doutoramento na `University of New England`", referiu ainda Paulo Caldas, acrescentando o apoio nacional do Instituto Superior Técnico (IST).

O secretário-geral da ANMP, num ofício de quarta-feira, a que a Lusa teve acesso, recordou que, em maio de 2016, a associação recebeu apenas um convite do IST para uma reunião "no âmbito da elaboração de uma tese de doutoramento", que contou com a participação de um técnico da ANMP.

"Depois dessa reunião, nunca mais tivemos conhecimento do que quer que fosse relativamente a tal tese de doutoramento", assegurou, considerando que dizer que a ANMP participou no estudo "é abusivo e inaceitável".

Nesse sentido, por desconhecer "os contornos" da elaboração do RMP, a associação reiterou a exigência da correção pública e retirada do nome da ANMP dos documentos do estudo, a que também se associou a DGAL, entidade da administração central que tem por missão o estudo e execução de medidas de apoio à administração local.