Associação de municípios nega ter participado no estudo Rating Municipal Português

Lusa08 Mai, 2019, 21:18 | Economia

A ANMP, em comunicado, informou que, "enquanto associação representativa de todos os municípios portugueses, tem como princípio não participar em qualquer estudo que vise estabelecer `rankings` de municípios".

A associação acrescentou que, "assim, obviamente, não participou no estudo denominado Rating Municipal Português [RMP]", coordenado pelo ex-autarca Paulo Caldas e apresentado na terça-feira em Lisboa com o apoio da Ordem dos Economistas.

O RMP foi apresentado como um modelo integrado de avaliação dos 308 municípios em 25 indicadores ponderados, reunidos em quatro dimensões principais: `governance`, serviços ao cidadão, desenvolvimento económico e social, e sustentabilidade financeira.

"Só por lapso pode ter sido referido o nome da Associação Nacional de Municípios Portugueses pelos responsáveis por este estudo, pelo que já exigimos a correção imediata e pública", afirmou a associação presidida pelo socialista Manuel Machado.

Na nota à comunicação social, a associação exigiu também "a retirada do nome da ANMP de todos os documentos respeitantes ao referido `rating` e de todos os meios de divulgação utilizados pelos promotores do estudo".

O RMP, relativo a 2018, que resultou de uma tese de doutoramento do economista e ex-autarca Paulo Caldas, com o apoio da Ordem dos Economistas, concluiu que os municípios de pequena dimensão são os que têm pior desempenho em termos de sustentabilidade, enquanto os de grande e média dimensão são globalmente mais sustentáveis.

Paulo Caldas explicou que as dimensões e os critérios de avaliação foram estabelecidos com a colaboração de entidades como o Tribunal de Contas, a Direção-Geral das Autarquias Locais, a ANMP, o Instituto Nacional de Estatística e a Inspeção-Geral de Finanças, agregando "elementos que estavam, até agora, dispersos".

Estas entidades integram o "grupo de decisão do RMP", referido numa apresentação do modelo do estudo, juntamente com o Instituto Superior Técnico (IST) e a University of New England (UNE), como tendo determinado "o que deve ser medido e que dimensões e critérios deviam ser usados" e a caracterização dos indicadores.

Confrontado com a situação, Paulo Caldas respondeu à Lusa que enviou à associação "a ata da conferência de decisão, onde está o dr. Fernando Cruz (da ANMP) a participar e a ponderação que deu na escolha dos indicadores".

O contributo ocorreu "em 2016" e na ata de conferência de decisão consta "não só quem participou, mas como participou" e "as participações foram feitas institucionalmente", nomeadamente do IST, frisou o economista.

"O estudo RMP não se destina a avaliar a qualidade dos autarcas, mas sim a sustentabilidade dos municípios", vincou Paulo Caldas, admitindo, no entanto, "algum melindre", por poder suscitar "alguma questão com os autarcas".

Num documento de 20 de junho de 2016, sobre a "Avaliação do Governo Local -- Um Índice de Sustentabilidade dos Municípios Portugueses", participam, além dos elementos das diversas entidades, o doutorando em Economia na UNE, Paulo Caldas, e os seus orientadores do IST e da UNE.

"Mais uma vez digo que à ciência o que é da ciência, à política o que é da política. Isto tudo não visa avaliar outra coisa que não seja a sustentabilidade dos municípios", rematou o coordenador do RMP.

Na sequência da resposta de Paulo Caldas, a ANMP já reagiu num ofício, a que a Lusa teve acesso, reiterando que "não participou na elaboração de qualquer estudo" relativo ao RMP.

O secretário-geral, Rui Solheiro, recordou que, em maio de 2016, a associação recebeu um convite do IST para uma reunião "no âmbito da elaboração de uma tese de doutoramento", que por se tratar de "um trabalho estritamente académico" contou com a participação de um técnico da ANMP.

"Depois dessa reunião, nunca mais tivemos conhecimento do que quer que fosse relativamente a tal tese de doutoramento", assegurou, considerando que dizer que a ANMP participou no estudo "é abusivo e inaceitável".

A associação, por desconhecer "os contornos" da elaboração do RMP, reiterou a exigência da correção pública e retirada do nome da ANMP dos documentos do estudo.