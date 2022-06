Associação de Municípios quer debater descentralização em reunião do conselho geral

A presidente do conselho diretivo da ANMP, Luísa Salgueiro, disse aos jornalistas, na sede da associação, em Coimbra, que o pedido de agendamento da reunião do conselho geral vai ser enviado ao presidente do órgão entre congressos, Carlos Moedas, também presidente da Câmara Municipal de Lisboa.

Entre outros assuntos a debater, "dando continuidade ao deliberado" pelo conselho geral, em 04 de maio, pretende a direção de Luísa Salgueiro que seja efetuada uma "atualização das verbas e revisão de critérios relativamente à descentralização".