Associação Empresarial de Ourém promove Fátima na Coreia do Sul

Lusa 31 Ago, 2017, 16:33 | Economia

A ACISO revela que irá promover Fátima num seminário que contará com as presenças da secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, do presidente da Região de Turismo do Centro, Pedro Machado, e de Domingos Neves, assim como oradores coreanos, que "irão partilhar a sua experiência junto do mercado português".

Neste evento será apresentado, pela primeira vez, um filme em realidade virtual 360º sobre Fátima e alguns dos momentos mais emblemáticos, nomeadamente a Procissão de Velas e a Procissão do Adeus.

A viagem servirá ainda para a associação lançar o Diretório de Turismo Religioso do Centro de Portugal, em formato digital, produzido pela ACISO, com o apoio do Turismo do Centro de Portugal.

"Este diretório não pretende ser um levantamento do património religioso, nem um guia turístico, mas um levantamento de empresas que operam na área - é, portanto, um diretório empresarial para distribuição junto de operadores especializados", explica o presidente da ACISO, Domingos Neves, citado numa nota de imprensa.

Segundo este responsável, a "promoção de Portugal enquanto destino de turismo religioso, e a região de Fátima em particular, junto dos vários mercados internacionais, é uma das prioridades da ACISO e uma das apostas para este ano".

Nesse sentido, a ACISO escolheu a Coreia do Sul por ser "o terceiro mercado internacional de Fátima (dados do INE de 2015), ultrapassando as 40 mil noites".

Para este ano, a associação estima que "este mercado represente 60 mil noites".

Esta missão, que conta com o apoio da AICEP, do Turismo de Portugal e da Agência Regional de Promoção Turística Centro, inclui a realização de um `workshop` destinado a profissionais do setor do turismo, membros da igreja e organizadores de viagens de peregrinação, no qual as empresas do concelho de Ourém irão ter a oportunidade de contactar com operadores turísticos e agentes do setor.

A ACISO já tem a confirmação da participação de 85 coreanos no `workshop`.