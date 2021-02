Associação Maxyield considera preço da OPA à Semapa "muito baixo"

Em comunicado, a entidade defendeu que a operação, lançada na quinta-feira pela Sodim, `holding` da família, tem por base um valor que é "260 milhões de euros inferior ao valor de mercado e dos ativos correspondentes ao capital que pretende adquirir".

A Maxyield, que agrega cerca de 40 pequenos investidores com posições em empresas cotadas, considera, por isso, "o valor oferecido muito baixo e a negociação bolsista por um valor superior, confirma este sentimento".

"Em nosso entender, a família Queiroz Pereira está a cometer um erro trágico, que vai afetar gravemente as suas relações com o mercado de capitais, dado que o valor subjacente à sua oferta (da Semapa) é muito inferior ao `entreprise value` da Navigator, da Secil e da ETSA, as suas subsidiárias nos negócios da pasta e do papel, do cimento e do ambiente", lê-se na mesma nota.

"Sem um aumento substancial do valor oferecido, estamos perante uma perda por parte dos pequenos acionistas detentores de participações inferiores a 2%", vincou a Maxyield, acrescentando que "também implicará para acionistas terceiros com participações qualificadas, uma perda de valor do seu investimento".

A Semapa anunciou que a `holding` da família Queiroz Pereira, Sodim, lançou uma OPA "geral e voluntária" sobre as ações que não detém na empresa, oferecendo 11,4 euros por ação.

Em comunicado enviado na quinta-feira à noite à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Semapa refere que a Sodim "informou sobre a sua intenção de lançar uma oferta pública geral e voluntária de aquisição sobre as ações ordinárias representativas do capital social da Semapa com contrapartida em dinheiro no montante de 11,40 euros por ação".

A Sodim detém, através da sua subsidiária Cimo - Gestão de Participações, 71,906% do capital social da Semapa, correspondentes a 73,167% dos direitos de voto da sociedade visada.

O lançamento da oferta encontra-se sujeito a diversas condições descritas no anúncio preliminar, entre elas a concessão pela CMVM do registo prévio da oferta.

A Semapa indica ainda que irá iniciar os procedimentos necessários para poder cumprir as obrigações que para si advêm da publicação do anúncio preliminar da OPA, designadamente, a convocação de um Conselho de Administração com vista a pronunciar-se sobre a oportunidade e as condições da oferta.