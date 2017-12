Associação Mutualista escolhe Nuno Mota Pinto para substituir Félix Morgado no Montepio

Lusa14 Dez, 2017, 19:56 / atualizado em 14 Dez, 2017, 20:19 | Economia

Em nota à imprensa, a entidade liderada por Tomás Correia disse que, tendo em conta o "plano da parceria" assinado com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que poderá vir a tornar-se acionista do banco Montepio, é "indispensável a criação de condições para a sua operacionalização".



A Associação Mutualista Montepio Geral avançou que convidou Nuno Mota Pinto para presidente do banco mutualista, após a escolha ter reunido o "consenso da estrutura acionista", e que este "já aceitou presidir à Comissão Executiva da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG)".



Para a Mutualista, Nuno Mota Pinto tem "o perfil requerido para a execução da estratégia definida, no sentido de dar cumprimento aos objetivos de transformação da CEMG na instituição financeira portuguesa de referência para a economia social".



A CEMG é liderada por José Félix Morgado, cujo mandato só termina no fim de 2018.



A informação da escolha de Nuno Mota Pinto, que trabalha no Banco Mundial, para substituir José Félix Morgado foi avançada esta tarde pelo Jornal Económico e pela TVI24.



A Associação Mutualista indicou que Nuno Mota Pinto iniciará funções como presidente do banco Montepio "logo que nas próximas semanas sejam cumpridos os trâmites estatutários, legais e regulamentares".



No sábado, vários órgãos de comunicação social noticiaram que José Félix Morgado abandonaria, até ao final do ano, a presidência da CEMG, em divergência com a Associação Mutualista e, sobretudo, com o presidente desta, Tomás Correia.



No mesmo dia, a Associação Mutualista disse que recebeu estas notícias "com total surpresa", afirmando que tal informação, "a ser verdade, só responsabiliza quem a profere".



As notícias surgiram no mesmo dia em que decorreu o almoço de Natal dos trabalhadores do grupo Montepio, que reuniu milhares de pessoas em Lisboa e que contou com as presenças de Tomás Correia e de Félix Morgado.



Na sua intervenção, segundo várias pessoas presentes no almoço, Tomás Correia falou na entrada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no banco, referindo que deverá ficar fechada até final do ano, e de mudanças no modelo de gestão e mesmo nos órgãos sociais.



Já esta segunda-feira, Félix Morgado enviou uma mensagem aos trabalhadores do banco, através da intranet, a dizer que não se demitiu e que enquanto fosse presidente da CEMG mantinha o "mesmo empenho", destacando os resultados do banco.



O banco Montepio conseguiu este ano inverter a tendência de prejuízos registada em 2016 e, até setembro, apresentou lucros de 20,4 milhões de euros. Este valor compara com 67,5 milhões de euros negativos dos primeiros nove meses de 2016.



O Jornal de Negócios noticiou na terça-feira que caso a Associação Mutualista queira substituir José Félix Morgado antes do fim do seu mandato tem de lhe pagar 400 mil euros.



Fontes do setor financeiros indicaram à Lusa que a Associação Mutualista quer ainda alterar o modelo de governo desta para monista, deixando de haver um Conselho Geral e um Conselho de Administração Executivo para passar a ter apenas um Conselho de Administração composto por administradores não executivos e executivos.



Falta, portanto, conhecer a pessoa que assumirá o cargo de presidente não executivo ('chairman').



Nuno Mota Pinto é licenciado em economia na Universidade de Coimbra e atualmente vive nos Estados Unidos da América, em Washington, onde trabalha no grupo Banco Mundial. É um dos administradores responsáveis por acompanhar Itália, Portugal, Grécia, Albânia, Malta, San Marino e Timor-Leste, segundo o seu currículo na página do Banco Mundial na Internet.



A Associação Mutualista Montepio Geral tem mais de 600 mil associados e é o topo do Grupo Montepio. Tem como principal empresa subsidiária a Caixa Económica Montepio Geral, que desenvolve o negócio bancário.



A Lusa contactou o Banco de Portugal sobre o tema, que não prestou qualquer esclarecimento.