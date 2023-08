Associação Portuguesa da Cortiça preocupada com o abate de sobreiros no país

Também os ambientalistas contestam o corte de árvores e hoje prometem manifestar-se, esta tarde, em Sines, onde 2 mil sobreiros vão ser abatidos, para permitir a construção de um parque eólico.A associação portuguesa da cortiça vai partilhar as preocupações com o ministro do Ambiente, numa reunião que deverá ser marcada para setembro.Portugal representa mais de 80% da transformação de cortiça a nível mundial.