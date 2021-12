Associação Portuguesa de Centros Comerciais garante não serem necessárias novas restrições

Rodrigo Moita de Deus reforça que os centros comerciais são locais seguros e sublinha que impor limites na lotação dos espaços é uma medida que não funciona.Uma reacção de cautela depois do primeiro-ministro ter esta quinta-feira alertado para que a semana de contenção no início de janeiro seja mesmo de contenção.António Costa apelou a que as famílias não passem os dias nos centros comerciais, a fazer trocas dos presentes de Natal. Em resposta Rodrigo Moita de Deus assegura que as lojas são sensíveis a esta questão.

Também o vice-presidente da Associação dos Comerciantes do Porto, está em sintonia com a Associação Portuguesa de Centros Comerciais e acredita que não são precisas medidas para afastar os clientes das lojas na primeira semana de janeiro.







Holden Carvalho acredita que o pedido de contenção fala por si.O vice-presidente da associação dos comerciantes do Porto diz que os últimos dois anos têm sido difíceis para os comerciantes.A pandemia, no caso do Porto, não é o único problema. há ainda obras que afastam os clientes.

Esta quinta-feira, depois do Conselho de Ministros, a ministra da Presidência nada adiantou sobre a necessidade de impor mais restrições antes ou depois do Natal.







Mariana Vieira da Silva apenas salientou que, na semana de contenção, os contactos devem ser reduzidos ao máximo.