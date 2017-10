Associação prevê regressão económica e social de 15 anos em Oliveira de Frades

Lusa17 Out, 2017, 17:52 | Economia

Em declarações à agência Lusa, Armando Bento, da Associação Empresarial de Lafões, disse que mais de 500 postos de trabalho terão ficado em risco devido ao incêndio que destruiu totalmente ou danificou várias empresas na zona industrial e que, desses, "300 não serão recuperáveis, a não ser que haja uma ajuda financeira do Governo central e das autoridades locais".

"Penso que esses 300 postos de trabalho não serão recuperáveis, porque são de empresas de médio porte, tipo familiar, com sete ou oito empregados, e que já vinham a revelar alguma fragilidade financeira e económica. Dificilmente conseguirão reconstruir essas empresas", considerou.

Há outras empresas que foram atingidas pelas chamas e que Armando Bento disse acreditar que se irão reerguer e reintegrar os trabalhadores, "porque têm capacidade económica e não vão parar por aquilo que aconteceu", acrescentou.

O responsável da Associação Empresarial de Lafões lembrou que "a parte económica não está só nas empresas, nem nos seus ativos fixos e no capital", mas também nas pessoas que lá trabalhavam e que "transportavam o dinheiro para as grandes e pequenas superfícies comerciais", ou seja, "transportavam o seu rendimento para o consumo".

"O concelho de Oliveira de Frades vai sofrer um défice muito grande económica e financeiramente nos próximos dez anos, a não ser que o Governo central e as autoridades locais se juntem e façam esforço para nos erguermos desta catástrofe", frisou.

As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram pelo menos 41 mortos e 71 feridos, 55 dos quais ligeiros e 16 graves, além de terem obrigado a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas. Uma pessoa está ainda desaparecida.

O Governo decretou três dias de luto nacional, entre hoje e quinta-feira.

Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande, em junho, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou 64 vítimas mortais e mais de 250 feridos.