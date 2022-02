Associação Zero lamenta classificação como verdes investimentos em gás e nuclear

A Comissão Europeia classificou hoje as duas formas de energia como sustentáveis, como vias de transição climática, uma "decisão extremamente lamentável" nas palavras do presidente da Zero, Francisco Ferreira, à Lusa.

O responsável lembrou que para que a decisão não tenha seguimento terá de ser rejeitada por 20 dos 27 Estados-membros, o que "é improvável", e ser bloqueada pelo Parlamento Europeu, o que disse esperar acontecer.

Nas declarações à Lusa o dirigente afirmou-se também muito satisfeito por Portugal se opor a esta classificação proposta pela Comissão, e acrescentou que para combater as alterações climáticas com urgência a proposta de taxonomia da Comissão é "completamente absurda".

"É bom saber que Portugal está do lado bom daquilo que é o investimento em energias renováveis e sustentáveis, e não de perpetuar duas formas de energia que são muito controversas, principalmente no médio e longo prazo", disse, acrescentando que o gás natural faz sentido no momento atual, mas não faz sentido como investimento, o mesmo acontecendo com a energia nuclear.

Francisco Ferreira reconhece que a proposta da Comissão hoje apresentada é melhor do que a que fora divulgada no final do ano passado, nomeadamente porque fala de transição e não da validação dos investimentos em gás natural e nuclear como efetivamente verdes e sustentáveis, embora acrescente: "mas na prática o que é facto é que os torna viáveis e os enquadra no Pacto Ecológico Europeu".

Se por um lado há agora mais restrições no gás natural, por outro vão poder-se construir centrais de gás natural e de energia nuclear, que "obviamente vão ter um longo tempo de vida".

O que a Comissão Europeia fez, no entender de Francisco Ferreira, foi "satisfazer alguns países" e "fazer favores", nomeadamente a França, no caso do nuclear, que tem investimentos significativos nesta tecnologia, e a Alemanha, no caso do gás natural.

"Estamos a tomar decisões não em prol do clima, mas de dois grandes Estados" e de um conjunto de países de leste que se têm oposto a políticas de combate às alterações climáticas e aos investimentos em energias renováveis, disse.

Mas a verdade é que, acrescentou, a decisão é uma total contradição com o Pacto Ecológico Europeu e com a verdadeira sustentabilidade, e uma perda de credibilidade da Comissão Europeia.

Francisco Ferreira disse ainda que a energia nuclear é a forma mais dispendiosa de produzir eletricidade, tem riscos em caso de acidentes, e não há solução para os resíduos. E o gás natural, afirmou, pode ser uma solução a curto prazo para substituir centrais a carvão, mas salientou que o que se está a fazer é perpetuar a utilização de um combustível fóssil quando se podia passar diretamente para as energias renováveis.