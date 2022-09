Associações da UE receberam centenas de contactos e queixas por caos na aviação no verão

Dados da Euroconsumers, uma organização europeia que junta cinco estruturas de defesa do consumidor, como a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO), indicam que, em julho e agosto, registaram-se centenas de contactos de passageiros aéreos às estruturas em Portugal, Espanha, Bélgica e Itália por questões como cancelamentos, atrasos, problemas com bagagens e impossibilidade de contactar as companhias aéreas, sendo a transportadora Ryanair uma das mais visadas.

Dados da Euroconsumers enviados à agência Lusa revelam que, no caso de Portugal, a DECO recebeu 247 contactos -- incluindo por telefone, correio e na plataforma `online` Reclamar -- no mês de julho, aos quais acrescem 354 contactos em agosto (até à passada segunda-feira), num total de 601 este verão.

Segundo os dados da DECO, a TAP foi a principal visada (483 contactos), seguindo-se a Easyjet (54) e a depois a Ryanair (17).

No total, registaram-se em Portugal 308 contactos sobre cancelamentos, 197 sobre atrasos e 30 sobre bagagem perdida, sendo estes os principais problemas relatados pelos consumidores portugueses, aos quais a DECO respondeu com informações sobre os direitos dos passageiros e sobre formas de reclamação e de defesa.

Depois de muitos aeroportos europeus, inclusive o de Lisboa, terem registado dificuldades operacionais, adiamentos, cancelamentos e filas, devido à falta de pessoal e de equipamentos, os dados da Euroconsumers facultados à Lusa retratam uma situação semelhante em vários países da UE, como em Espanha, onde a Organização de Consumidores e Utilizadores (OCU) diz ter tido mais de 800 reclamações referentes aos serviços aéreos em julho, com os principais problemas relatados a serem cancelamentos (374), cláusulas abusivas ou reembolsos (172), atrasos (123), problemas com bagagens (98), modificações de reservas (88) e recusas de embarque (32).

De acordo com a OCU, as principais empresas mencionadas foram a Ryanair (202), Vueling (134) e Iberia (96).

Já a organização belga Test Achats teve em julho e agosto (até à passada segunda-feira) um total de 712 casos, com as principais questões denunciadas a serem cancelamentos de voo (231), atrasos (75), bagagens quebradas (62), rutura de contratos (54) e dificuldades em contactar a companhia aérea (49), sendo as transportadoras aéreas mais visadas a Ryanair (211), a Brussels Airlines (72) e a TUI (16).

Dados do projeto CICLE, que junta a UCO e a associação italiana Altroconsumo, revelam um "aumento das queixas sobre bagagens e queixas sobre atrasos quase duplicou" no verão, não apenas na aviação, mas também noutro tipo de transportes, de acordo com a Euroconsumers.

O setor da aviação na UE esteve, este verão, sob elevada pressão pela falta de recursos humanos, após o elevado número de despedimentos devido à pandemia de covid-19, com a retoma mais rápida e acentuada do que previsto a levar a situações como atrasos, cancelamento e adiamento de voos e problemas nas bagagens um pouco por todo o espaço comunitário.

A Euroconsumers é uma organização sem fins lucrativos que junta cinco organismos nacionais de consumidores da UE, entre os quais a DECO, representando mais de 1,5 milhões de pessoas para garantir a segurança e justiça no mercado europeu.