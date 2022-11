Associações de militares e de polícias reivindicam "justiça salarial"

"Retomando trabalhos conjuntos com o intuito de dar corpo e visibilidade à luta travada, desde há muito tempo, por diversas associações e sindicatos de profissionais das Forças de Segurança e de militares das Forças Armadas, os dirigentes de algumas destas estruturas decidiram promover uma reunião conjunta para balanço da situação e ponderar ações a tomar, quando está em discussão o OE2023", lê-se numa nota hoje divulgada.

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), a Associação Nacional de Sargentos (ANS), a Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR), a Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) e a Associação de Praças (AP) são as estruturas que se vão reunir na sexta-feira.

Estas associações defendem que "embora existam anúncios públicos por parte do Governo relativamente à matéria, o facto é que os cidadãos que estas estruturas representam pugnam por uma efetiva "justiça salarial".

Os dirigentes representantes de militares das Forças Armadas e de profissionais das forças de Segurança "mantêm total disponibilidade para lutar, unidos e determinados pelos mesmos objetivos".

O Orçamento do Estado para 2023 foi aprovado no passado dia 27 de outubro pela maioria do PS, está a ser debatido na especialidade e tem votação final global agendada para 25 de novembro.