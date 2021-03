Associados da APED com saldo líquido de mais nove lojas em 2020

Segundo dados do Barómetro de Vendas de 2020 da APED, hoje divulgado, no ano passado entre o universo dos seus 168 associados, detentores de mais 4.120 estabelecimentos comerciais, registaram-se 45 aberturas de lojas (das quais 30 no retalho alimentar e 15 no retalho especializado) e 36 encerramentos (32 no segmento alimentar, sobretudo "pequenos operadores", e quatro no especializado).

De acordo com o diretor-geral da associação, Gonçalo Lobo Xavier, estes números demonstram um "setor resiliente, mas onde inevitavelmente a desaceleração económica do país se fez sentir de forma intensa".

Também no que respeita aos postos de trabalho a APED diz que "não há nenhuma perspetiva de perda líquida de emprego" entre os cerca de 130 mil colaboradores dos seus associados, dos quais 90 mil no retalho alimentar e 40 mil no mercado especializado.

"Pelo contrário, queremos continuar a criar mais emprego e emprego mais qualificado", sustentou Lobo Xavier, defendendo a necessidade de se "repensar a formação e das competências" no setor, com "planos de formação que venham responder às reais necessidades do mercado".

"Qualquer plano de resiliência ou qualquer plano de investimento para o país que passe apenas por infraestrutura ou por digitalização e que não passe por investimento em formação e requalificação de trabalhadores é um plano que, do nosso ponto de vista, está condenado à partida", afirmou.

Neste sentido, a APED apela "a que haja o bom senso de criar mecanismos que não só do ponto de vista financeiro ajudem as empresas a capitalizarem-se, mas que também ajudem as empresas a entrarem no mundo digital, com mais competências e mais formação para os seus colaboradores e com uma perspetiva de sustentabilidade a longo prazo".

Relativamente à evolução do negócio no curto/médio prazo, o dirigente associativo disse ter "esperança no avançar do desconfinamento, com mais lojas do pequeno comércio a abrirem já na próxima semana e depois, a meio de abril, também a perspetiva de abrirem os centros comerciais".

Segundo salientou, a associação tem procurado "sensibilizar o Ministério da Economia para a necessidade de um desconfinamento equilibrado, rápido e que venha ao encontro do que é preciso para manter os negócios abertos", nomeadamente o aumento do rácio de pessoas em loja e o fim de "algumas limitações nos horários que, manifestamente, prejudicam muito as empresas".

De acordo com os dados hoje divulgados pela APED, as vendas do retalho alimentar e especializado caíram 1,5% no ano passado face a 2019, para 22.653 milhões de euros, com o aumento de 8,1% da faturação no segmento alimentar (para 15.621 milhões de euros) a não conseguir compensar a queda de 17,7% do retalho especializado, para 7.032 milhões de euros.

"As restrições impostas devido à pandemia de covid-19 tiveram um forte impacto nos diferentes mercados do retalho especializado", salientou a APED.