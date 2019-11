Associados do Montepio votam alteração de estatutos

O objetivo é permitir que se enquadrem no novo Código das Associações Mutualistas.



Esta reunião ganha mais destaque depois do presidente, Tomás Correia, ter anunciado que vai a liderança da associação.



Tomás Correia justifica a saída por não concordar com o modelo imposto pelo novo código mutualista, que prevê a existência de quatro órgãos de gestão.



A assembleia-geral da Associação mutualista decorre no Coliseu dos Recreios.