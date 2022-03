Ataque informático Grupo Impresa. Polícia britânica deteve sete suspeitos

A polícia britânica deteve sete jovens suspeitos de pertencerem ao grupo de hackers que atacou o Grupo Impresa em Portugal no início de janeiro. A notícia foi avançada pela BBC que revela ainda que a base de operações deste grupo fica na África do Sul. Os suspeitos com idades entre os 16 e 21 anos foram, entretanto, libertados. As autoridades confirmam a existência de uma investigação a este grupo. Entre os principais alvos destes piratas informáticos encontram-se também a Microsoft e a Samsung.