Atena Equity Partners passa a deter empresa Cariano por conversão de dívida em capital

A Atena Equity Partners diz que a operação implica a capitalização da Cariano em mais de 27 milhões de euros, no seguimento da aprovação do plano de reestruturação e investimento da empresa, o qual "salvaguarda os postos de trabalho, `know-how` e recursos técnicos" da empresa sediada em Leiria.

Em conjunto, a Atena Equity Partners e o presidente executivo da Cariano, Rui Bacalhau, controlam 100% do capital da empresa.

"A Cariano tem hoje uma estrutura financeira sólida o que, a par da sua equipa de excelência, lhe permitirá ter uma posição liderante neste mercado e encarar o futuro com otimismo e confiança. O crescimento do mercado de energias renováveis, o surgimento de novos segmentos e o aprofundamento das relações com os atuais clientes são catalisadores do desempenho futuro da empresa", disse o sócio da Atena Equity Partners Victor Guégués, citado em comunicado.

Já Rui Bacalhau afirmou que se revê "no projeto da Atena para a Cariano".

A Cariano foi fundada há mais de 40 anos e trabalha na montagem e na manutenção de torres eólicas em Portugal. Aluga gruas para montagens industriais e de torres éolicas. É ainda uma referência no mercado ibérico de transportes especiais. Tem mais de 40 trabalhadores.

O ano de 2021 deverá fechar com um volume de negócios de cerca de 4,5 milhões de euros.

A Atena Equity Partners é uma sociedade de capital de risco que investe em diversos negócios. Os beneficiários dos seus investimentos são, "para além da sua própria equipa de gestão com uma participação significativa, instituições internacionais europeias e norte-americanas, onde se incluem fundações, universidades, seguradoras e fundos de pensões", segundo o comunicado.