Atividade da indústria transformadora da China voltou a contrair em maio

O índice de gestores de compras, elaborado pelo Gabinete Nacional de Estatística (GNE) da China, fixou-se nos 48,4 pontos, em maio.

Quando se encontra acima dos 50 pontos, este indicador sugere uma expansão do setor, enquanto abaixo dessa barreira pressupõe uma contração da atividade. O índice é tido como um importante indicador da evolução da segunda maior economia do mundo.

Trata-se da segunda vez este ano que aquele indicador regista uma contração da atividade, depois de se ter fixado nos 49,2 pontos em abril.

A indústria chinesa foi prejudicada pela queda na procura global, depois de os bancos centrais dos Estados Unidos, Europa e países asiáticos terem subido as taxas de juro, visando travar a inflação galopante.

O GNE publicou ainda o índice de gestores de compras para o setor não transformador, incluindo construção e serviços.

Os gastos dos consumidores chineses recuperaram em maio, impulsionados pelos três dias de feriado, por ocasião do Dia do Trabalhador. Os subsetores dos transportes ferroviário e aéreo, alojamento e restauração mantiveram-se em expansão, enquanto a atividade no mercado imobiliário caiu.

A recuperação do consumo foi impulsionada pelo fim da política de `zero casos` de covid-19, que vigorou ao longo de quase três anos na China. No ano passado, o surgir da altamente contagiante variante Ómicron empurrou o país para um ciclo de bloqueios que paralisaram a atividade económica.

Mas a recuperação do consumo foi mais fraca do que o esperado e os analistas estão a rever em baixa as suas expectativas para a economia. Os bancos de investimento Nomura e Barclays cortaram já as previsões de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) da China em 2023.

"O nível de prosperidade económica da China recuou e as bases para a recuperação e o desenvolvimento ainda precisam de ser consolidadas", reconheceu Zhao Qinghe, estatístico do GNE, na apresentação dos dados.

O ritmo de crescimento da economia chinesa cresceu 4,5% no primeiro trimestre do ano, em relação ao mesmo período do ano anterior, aquém da meta estabelecida pelo Partido Comunista para este ano, de "cerca de 5%".