Atividade de reabilitação urbana termina 2018 com "crescimento expressivo"

Lusa05 Fev, 2019, 17:30 | Economia

Segundo o barómetro da AICCOPN, com dados apurados num inquérito mensal aos empresários do setor da construção que atuam no mercado da reabilitação urbana, além do nível de atividade, o ano de 2018 terminou com um aumento da carteira de encomendas.

Neste sentido, o índice que mede a evolução da opinião dos empresários quanto à carteira de encomendas na reabilitação urbana registou "um crescimento robusto" durante o mês de dezembro, verificando-se um aumento de 44,1%, em termos homólogos.

Relativamente à produção contratada em meses, ou seja, o tempo assegurado de laboração a um ritmo normal de produção, este indicador fixou-se em 7,5 meses no final de 2018, o que traduz um aumento de 5,3%, face ao observado em dezembro de 2017.

Os dados de outubro, apurados pelo barómetro da AICCOPN, indicavam um crescimento de 18,2% da atividade de reabilitação urbana, em termos homólogos, confirmando a "tendência de moderação, verificada nos últimos três meses".

Apesar de manter a tendência de crescimento, o nível de atividade de reabilitação urbana registou taxas mais moderadas no mês de outubro, "face às elevadas taxas de crescimento, superiores a 40%, registadas entre março e julho" de 2018.

A tendência de moderação do crescimento da atividade de reabilitação urbana confirma-se com os dados apurados, em termos homólogos, desde agosto de 2018, com uma variação positiva de 34,8%, taxa que baixa para 19,6% em agosto e para 18,2% em outubro.

Fundada em 1892, a AICCOPN é uma associação de âmbito nacional que representa cerca de 8.000 empresas do setor da construção civil e obras públicas.