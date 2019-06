Atividade económica aumenta e consumo privado estabiliza em maio (BdP)

Lusa21 Jun, 2019, 12:59 | Economia

No mês de maio, a taxa de variação homóloga do indicador para a atividade económica acelerou para 2,1%, contra os 2,0% de abril, enquanto a variação homóloga do indicador para o consumo privado se manteve nos 2,1% registados desde o início do ano.

Considerando o trimestre terminado em maio, a taxa de variação homóloga do indicador para a atividade económica manteve-se nos 2,0% registados no trimestre terminado em abril, enquanto a variação homóloga do indicador para o consumo privado também estabilizou nos 2,1%.

Desde o início do ano, a taxa média de variação do indicador coincidente mensal para a atividade económica é de 2,0% (2,1% no período homólogo de 2018), enquanto a do indicador coincidente mensal para o consumo privado é de 2,1% (2,5% em 2018).

Segundo o BdP, os indicadores coincidentes são "indicadores compósitos que procuram captar a evolução subjacente da variação homóloga do respetivo agregado macroeconómico".