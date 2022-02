Atividade económica na Venezuela cresce 6,8% em 2021

Em termos estatísticos, o crescimento da atividade económica "", de acordo com o OVF.





"Mas o nível de produção de bens e serviços da economia é inferior ao registado antes da pandemia, devido às fortes contrações de 2019 e 2020", precisou o observatório, em comunicado.

A atividade económica venezuelana caiu 26% em 2019, influenciada pela chegada da pandemia da covid-19, refletindo-se "num aumento exponencial da pobreza e numa redução dos rendimentos reais dos venezuelanos", indicou.O comunicado acrescentou que 71,2% da expansão da atividade económica de 2021 corresponde ao setor do petróleo, e que os setores do comércio e serviços deram uma importante contribuição."Do mesmo modo, o setor financeiro mostrou uma melhoria após seis anos de declínios consecutivos, que reduziram a dimensão deste ramo da economia em cerca de 80% em comparação com 2012", referiu.", adiantou.

O documento concluiu que "a recuperação da economia" venezuelana em 2021, "não está relacionada com a política económica interna, mas sim com a dupla coincidência de uma maior produção de petróleo e preços mais elevados, nenhuma das quais pode ser atribuída ao programa económico atual, mas sim a fatores externos".