Atividade empresarial com "crescimentos significativos" em 2021 supera 2019

"Em 2021, as empresas não financeiras registaram crescimentos nominais de 15,7% do volume de negócios, 15,2% do VAB [valor acrescentado bruto] e 27,3% do EBE [excedente bruto de exploração], após as reduções de 10,0%, 9,8% e 17,2% em 2020, respetivamente, superando assim os valores pré-pandemia registados em 2019", segundo dados provisórios avançados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Já o pessoal ao serviço e os gastos com o pessoal aumentaram 2,0% e 9,1%, respetivamente (-2,0% e -1,7% em 2020, pela mesma ordem).

"Na maioria das variáveis económicas, as empresas não financeiras registaram valores superiores aos verificados em 2019: +4,2% no volume de negócios, +3,9% no VAB, +7,2% nos gastos com o pessoal e +5,4% no EBE", destaca o INE. Por sua vez, o pessoal ao serviço situou-se ao mesmo nível dos valores registados em 2019.