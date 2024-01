Atividade industrial da China regista nova contração em janeiro

O Índice de Gestores de Compras (PMI, o indicador de referência do setor) situou-se em 49,2 pontos em janeiro, acima dos 49 do mês anterior e em linha com as expectativas dos especialistas.

Neste indicador, uma marca acima do limiar dos 50 pontos representa um crescimento da atividade do setor em relação ao mês anterior, enquanto uma marca abaixo representa uma contração.

Entre os cinco subíndices que compõem o PMI da indústria transformadora, os relativos às novas encomendas - chave para a procura -, ao emprego e às matérias-primas mantiveram-se abaixo da referida marca, enquanto os relativos à produção e aos prazos de entrega permaneceram na zona de expansão.

O estatístico do Gabinete Nacional de Estatística do país asiático Zhao Qinghe assegurou que as expectativas das empresas "permanecem basicamente estáveis" e, apesar da nova contração do indicador, sublinhou a melhoria de alguns dados em relação a dezembro, apesar de em janeiro algumas indústrias serem já "afetadas pela proximidade dos feriados do Ano Novo Chinês", uma época de "baixa produção".

O gabinete também divulgou hoje o PMI para os setores dos serviços e da construção, que registou 50,7 pontos no primeiro mês do ano, mais 0,2 do que em dezembro.

A atividade da construção caiu três pontos percentuais para 53,9, em parte devido às "baixas temperaturas" registadas este mês e à influência dos feriados do Ano Novo Chinês na atividade.

Entretanto, a atividade do setor dos serviços recuperou 0,8 pontos, entrando na zona de expansão (50,1), o que Zhao atribuiu ao "efeito das férias" e à "vontade das pessoas de viajar e consumir".

O PMI composto, que combina o desempenho das indústrias transformadoras e não transformadoras, subiu 0,6 pontos para 50,9, depois de ter atingido o ponto mais baixo da sua série histórica em dezembro passado, se não forem tidos em conta os dados dos anos de pandemia.