Atividade manufatureira da China abranda para nível mais baixo em dois anos

Lusa31 Out, 2018, 07:52 | Economia

O Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) chinês revelou que o PMI recuou para 50,2 pontos, depois de em setembro se ter fixado nos 50,8.

Quando se encontra acima dos 50 pontos, o PMI sugere uma expansão do setor, abaixo dessa barreira pressupõe uma contração da atividade.

Os pedidos para exportação recuaram, mas o maior impacto foi a queda na procura interna. As vendas nos setores automóvel e imobiliário caíram, desde que Pequim dificultou o acesso ao crédito, visando travar o `boom` no endividamento.

"A pressão económica negativa a curto prazo é relativamente grande", admitiu o economista do GNE, Zhang Liqun, em comunicado.

Pequim precisa de baixar impostos, reduzir as restrições ao crédito e "impulsionar a confiança no setor privado" escreveu em comunicado um grupo de economistas do banco de investimento Citigroup.

As exportações chinesas para os EUA têm-se mantido resilientes, apesar de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter imposto taxas alfandegárias sobre metade das importações oriundas da China, numa disputa em torno das ambições chinesas para o setor tecnológico.

Em parte, isto deve-se às fábricas terem respondido aos pedidos antes da entrada em vigor das taxas. Mas produtos de alto valor, como equipamento médico e para fábricas, expressaram confiança de que vão manter as vendas no mercado norte-americano, apesar do aumento dos preços.

"A queda na procura do exterior não parece ser o principal culpado", escreve Julian Evans-Pritchard, analista na consultora Capital Economics.

As novas encomendas em outubro recuaram 1,2 ponto, para 50,8, segundo o GNE. Os novos pedidos para exportação caíram 1,1 ponto, para 46,9.

A economia chinesa, a segunda maior do mundo, tem vindo a desacelerar, à medida que a liderança do país enceta a transição no modelo de crescimento do país, visando maior ênfase no consumo doméstico, em detrimento das exportações e investimento.

No último trimestre, o ritmo de crescimento económico fixou-se nos 6,5%, o nível mais baixo desde a crise financeira mundial, em 2009.

Em 2017, a economia chinesa cresceu 6,8%.