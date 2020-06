Atividade marítimo-turística no rio Douro restabelecida hoje - APDL

A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) esclareceu que foi restabelecida hoje a atividade marítimo-turística na Via Navegável do Douro (VNA), salientado que esta deve cumprir as recomendações emanadas pelas autoridades de saúde.