Atividade turística em Portugal regista crescimento em março

O mercado norte-americano foi o que registou maior crescimento nas dormidas de turistas no mês de março, em Portugal, face a 2019. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, o setor do alojamento turístico registou 2,1 milhões de hóspedes e 5,1 milhões de dormidas em março crescimentos na ordem dos 30 por cento, face ao mesmo período do ano anterior.