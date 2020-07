Atividade turística esteve praticamente parada durante o mês de maio

Os dados foram revelados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística.



As dormidas de residentes recuaram 85,9 por cento e as de estrangeiros mais de 98 por cento.



De acordo com o INE a quebra das receitas é superior a 97 por cento. Depois de em abril, mês do estado de emergência, as receitas já terem caído 98,5 por cento.