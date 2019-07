Ativos financeiros internacionais de risco imediato na banca aumentam até março (BdP)

Lusa08 Jul, 2019, 12:46 | Economia

Segundo o Banco de Portugal (BdP), na ótica do risco de última instância, no primeiro trimestre deste ano os bancos portugueses detinham 82,2 mil milhões de euros de ativos financeiros internacionais, dos quais cerca de 72% na União Europeia.

Em comparação com o trimestre anterior verificou-se um acréscimo de 4,3 mil milhões de euros.

A diferença entre a exposição de última instância e a imediata (1,6 mil milhões de euros) corresponde a uma transferência de risco líquida de Portugal para o exterior.

"Uma vez que a exposição em última instância dos ativos financeiros internacionais é superior à exposição imediata, existem ativos dos bancos sobre entidades residentes que são garantidos por entidades não residentes", refere o BdP.

Segundo o banco central, a exposição em risco de última instância a Estados-membros da União Europeia e aos BRICS (Brasil, Rússia, Índia e China) manteve-se superior à exposição imediata.

Pelo contrário, perante os PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa), os bancos portugueses apresentavam maior exposição imediata do que em última instância: parte dos ativos que estes detinham sobre entidades residentes nos PALOP eram garantidos por entidades residentes noutros países.

Estas estatísticas do BdP apresentam duas perspetivas da exposição internacional dos bancos com sede em Portugal: a ótica do risco imediato (exposição aos países de residência dos agentes com quem o banco celebrou o contrato diretamente e que têm a responsabilidade imediata perante o banco) e a ótica do risco de última instância (exposição aos países onde residem os agentes que garantem o cumprimento do contrato em substituição da entidade com quem este foi celebrado, refletindo a existência de garantias prestadas por um terceiro interveniente).