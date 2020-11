Atração de investimentos para o interior em debate a partir de Alvaiázere

Com o tema "Produtos Endógenos - O Rosto dos Territórios", a iniciativa conta com a participação do secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres, do diretor executivo do grupo Delta Cafés, Rui Miguel Nabeiro, do administrador das Fábricas Lusitana, António Trigueiros de Aragão, e do presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes, entre outros.

"A atração de investimentos relevantes para os concelhos do interior de Portugal tem de se basear num profundo trabalho das marcas a desenvolver, sejam elas de produtos endógenos ou não, profissionalizando todas as estruturas das empresas com recursos às verbas europeias", refere a empresa Territórios Criativos, que organiza a iniciativa com a Câmara de Alvaiázere, distrito de Leiria.

O diretor executivo da Territórios Criativos, Luís Matos Martins, que gere incubadoras de `startups` em vários pontos do país, adiantou que a conferência pretende criar "uma marca representativa do centro do país, convidando figuras portuguesas e internacionais de sucesso, as quais, pelo seu percurso empresarial em territórios de baixa densidade, estão hoje numa posição privilegiada para inspirar quem tem potencial para gerar emprego e criar riqueza no interior do país".

Segundo a organização, os conferencistas vão descrever como é que conseguiram, em localizações interiores como Campo Maior, Alcains ou Fundão, criar produtos "tão competitivos no mercado global como os Cafés Delta, líderes no mercado ibérico, a Farinha Branca de Neve, com uma quota de mercado em Portugal superior às multinacionais, ou a cereja do Fundão, que nos últimos 15 anos passou a dominar 60% do mercado nacional".

Na primeira edição das Conferências do Centro participam também Humberto Rocha, da PROMERT - Agrupamento de Produtores de Bovinos Mertolengos, e Maria Inês Batista, presidente da Confraria do Chícharo, que vão abordar "as formas eficientes de apresentar os seus produtos como escolhas inteligentes dos consumidores".

"Nesta primeira Conferência do Centro interessa muito difundir pelo sistema empreendedor português quais foram as estratégias e os processos que permitiram tornar produtos endógenos, que fazem parte da identidade dos territórios, em grandes sucessos comerciais em Portugal e nos mercados externos", afirma Luís Matos Martins.

O diretor executivo da Territórios Criativos salienta ainda que o objetivo é "perceber como é que, num território distante dos grandes centros, um grupo como a Delta Cafés tornou um produto produzido tão longe num instrumento poderoso para fixar pessoas em Campo Maior, para desenvolver o território, gerar emprego, criar riqueza e níveis crescentes de investimento no interior do país".

A sessão de abertura será presidida por Célia Marques, presidente da Câmara Municipal de Alvaiázere, a partir das 09:00.