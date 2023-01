Atrasos e voos cancelados. Companhias aéreas devem 260 milhões a passageiros

As companhias aéreas devem mais de 260 milhões de euros a passageiros nacionais por cancelamentos e atrasos no ano passado. No total, são 650 mil os clientes com direito a compensação. A TAP e Easyjet têm o maior número de queixas.