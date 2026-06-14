Economia
Conversa Capital
Atrasos no Aeroporto de Lisboa foram reduzidos, mas imagem muito negativa do país ficou, lamenta Confederação do Turismo
O Presidente da Confederação do Turismo (CTP), Francisco Calheiros, avisa que a situação das entradas em Portugal pelo Aeroporto de Lisboa está melhor, mas não está resolvida e o impacto na imagem do país foi muito negativo.
Imagem e edição vídeo: Pedro Chitas
Francisco Calheiros adianta que a CTP aceita a proposta de alteração da legislação laboral entregue pelo Governo no Parlamento.
Nesta entrevista, o Presidente da CTP defende que a SATA devia ter estado incluída no pacote de privatização da TAP.
Calheiros avisa que a inflação fez aumentar os preços para o consumidor final em cinco a sete por cento, mas que, apesar da crise no Médio Oriente, o ano para o turismo vai ser tão bom como o do ano passado.
Francisco Calheiros espera que só haja um candidato a ir a votos para a liderança da CTP.
Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Inês Pinto Miguel, do Jornal de Negócios.