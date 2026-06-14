Atrasos no Aeroporto de Lisboa foram reduzidos, mas imagem muito negativa do país ficou, lamenta Confederação do Turismo

Em entrevista ao programa, da Antena 1 e do Jornal de Negócios, o líder da CTPproposto pelo Governo e discutido em concertação social.Francisco Calheiros adianta que aentregue pelo Governo no Parlamento.Nesta entrevista, o Presidente da CTP defende que aCalheiros avisa que a, mas que, apesar da crise no Médio Oriente,

Francisco Calheiros espera que só haja um candidato a ir a votos para a liderança da CTP.





Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Inês Pinto Miguel, do Jornal de Negócios.

