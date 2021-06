Atribuídos 1797 milhões de euros em apoios às empresas entre janeiro e maio

Segundo o Ministério das Finanças, mais de 900 milhões foram para o programa Apoiar.Pt e 740 milhões para os custos do trabalho, em especial o layoff e apoio à retoma progressiva.



Numa informação a antecipar a execução orçamental de maio, que será divulgada esta tarde, o governo sublinha a despesa com o Serviço Nacional de Saúde, que cresceu 7,2%.



Destaque para as despesas com pessoal, resultado da contratação de mais quase oito mil trabalhadores face a maio de 2020.