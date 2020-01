Atribuídos mais de 3400 números de Segurança Social a estrangeiros em oito dias

, lê-se em comunicado do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

O sistema dirige-se a cidadãos estrangeiros residentes em Portugal que queiram encetar atividade profissional.



O NISS na Hora, explica o Governo, “visa tornar mais rápido e simples o registo de cidadãos estrangeiros no sistema da Segurança Social, agilizando também a simplificação dos processos de atribuição de vistos”.





A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, citada na nota do Ministério, afirma que “a atribuição de mais de 3400 NISS em apenas uma semana é um sinal muito claro sobre a importância e os efeitos práticos desta medida”.“É nossa prioridade simplificar a relação da Segurança Social com os cidadãos e garantir capacidade de resposta rápida, que permite uma maior inclusão social e a capacidade, neste caso, de simplificar o processo de vistos de trabalho para trabalhadores estrangeiros”, diz Ana Mendes Godinho.

c/ Lusa