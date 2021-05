Audição parlamentar de SJ e do presidente da global Media aprovada por unanimidade

O Bloco de Esquerda (BE) tinha pedido no final de abril uma audição, com caráter urgente, do Sindicato dos Jornalistas e do empresário Marco Galinha, presidente da Global Media, devido à situação "de degradação laboral" vivida no grupo de comunicação social, dono do DN, JN, TSF entre outros.

A Global Media anunciou na quinta-feira que já não vai avançar com o plano de apoio à retoma progressiva, que é uma espécie de `lay off`.

Em 21 de abril, os diretores dos títulos da Global Media tinham anunciado às redações que o grupo iria avançar na segunda semana de maio com o apoio à retoma progressiva, o que iria implicar cortes nos salários a partir de 2.000 euros brutos e uma redução de 30% no horário de trabalho.

Na semana passada o Sindicato dos Jornalistas denunciou que a Global Media não estava a cumprir com os pagamentos devidos a alguns trabalhadores alvo de despedimento coletivo.

Em outubro de 2020, a Global Media avançou com um despedimento coletivo de 81 trabalhadores, 17 dos quais jornalistas, o que sucedeu após ter estado em `lay-off` em abril.

Atualmente, a Global Media é detida em 29,75% pelas Páginas Civilizadas (grupo Bel), de Marco Galinha, com a KNJ Global Holdings Limited com 35,25%, José Pedro Carvalho Reis Soeiro (24,5%) e Grandes Notícias (10,5%).

A Global Media detém 23,36% da agência Lusa.