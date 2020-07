Auditoria ao Novo Banco não está pronta

Não está pronta a tão esperada auditoria às contas do Novo Banco dos últimos 18 anos da instituição, ou seja, desde o tempo do BES. A auditora responsável pela análise às contas falhou o prazo da entrega do documento. O Governo lamenta que isso tenha acontecido e, como consequência, o Novo Banco não pode, no imediato, continuar a vender imóveis.