Auditoria às dívidas de Moçambique deve servir para restaurar confiança no país -- UE

Lusa 09 Mai, 2017, 10:27 | Economia

"Esta auditoria deve servir para [o Estado] restaurar a confiança com os mercados nacionais e internacionais, com os doadores e sobretudo com os cidadãos moçambicanos", referiu Sven von Burgsdorff em entrevista à Lusa, a propósito do Dia da Europa, que hoje se assinala.

A UE lidera o grupo de 14 doadores que apoia o Orçamento do Estado (OE) e que há um ano, a par do Fundo Monetário Internacional (FMI), suspendeu as transferências depois de o Governo moçambicano ter reconhecido haver 1,25 mil milhões de euros em dívidas não declaradas, contraídas por empresas públicas.

Os parceiros fizeram depender novos apoios ao orçamento da realização de uma auditoria àquelas dívidas ocultas, trabalho que o Governo entregou à consultora Kroll e cujo relatório tem divulgação agendada para sexta-feira - após três adiamentos.

Depois de conhecida a auditoria, os passos seguintes serão dados pelas "autoridades competentes, começando pela Procuradoria-Geral da República (PGR), Ministério da Finanças" e outros, conforme seja o caso, acrescentou o Sven von Burgsdorff, distanciando-se do que considera serem passos que devem ser tomados pelas autoridades soberanas de Moçambique.

Para a UE, enquanto doadora, a auditoria é um "ponto-chave", mas para haver retoma do apoio europeu ao OE é preciso "esperar que o acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) seja restabelecido".

"Segundo as informações, as reuniões em Washington" que decorreram em abril, entre o Governo e o fundo, "foram boas" e é preciso agora "ver quais são os próximos passos", referiu.

A União Europeia tem pronta uma fatia de apoio ao OE, à espera de progressos.

"Temos agora 40 milhões [de euros] congelados em função dos avanços a serem feitos. Esperamos pelas autoridades e pelo Fundo Monetário Internacional (FMI)", acrescentou Sven von Burgsdorff.

Entre 2006 e 2016, a UE mobilizou 2,5 mil milhões de dólares para apoio ao OE, além de apoiar projetos, ONG e outras atividades a nível setorial por todo o país, ajudas estas que não foram afetadas pelo congelamento de verbas.

O travão foi aplicado nas transferências para o Orçamento do Estado moçambicano e, no âmbito do respetivo acordo com a UE, cabe ao Governo "assegurar transparência e prestação das contas dos fundos mobilizados". "Claro que esperamos, e tenho toda a confiança que isso aconteça, que esses compromissos sejam respeitados".

Sven von Burgsdorff considerou que a crise moçambicana da dívida deve ser vista como uma ocasião para aprender com o que se passou e criar sistemas de gestão de fundos públicos "que funcionem".

Sistemas a aplicar no dia em que começarem a entrar nos cofres do Estado as avultadas receitas fiscais de exploração dos megaprojetos de gás natural - cujo arranque tem sido sujeito a adiamentos e até previsto para 2023.

"Temos agora uma janela de oportunidade importante de criar sistemas que funcionem para gerir mil milhões de euros" por ano, "para benefícios de todos", disse.

O valor pode até ser mais alto: a Agência Internacional da Energia estimou há dois anos que Moçambique receba 91 mil milhões de euros entre 2020 e 2040 em receitas da exploração dos recursos naturais do país.

"Existem modelos e Moçambique pode inspirar-se nas boas práticas", referiu o representante da UE em Moçambique.

"Esta crise que começou a um ano é uma oportunidade para criar as bases para a paz sustentável, democracia participativa e para a uma boa gestão que permita um desenvolvimento inclusivo e sustentável", concluiu.