"Auga Seca" é a primeira série televisiva de produção portuguesa a chegar à HBO

"Auga Seca", que também foi adquirida pela HBO Espanha, constitui assim a primeira série portuguesa de ficção a ser incorporada na plataforma de `streaming`, acrescenta a RTP.

Gravada em Portugal e Espanha, "Auga Seca" é um `thriller` que conta a história de uma mulher -- interpretada por Vitória Guerra - envolvida num grupo de tráfico de armas. O elenco inclui ainda com João Arrais, Adriano Luz, e os atores espanhóis Monti Castiñeiras e Sergio Pazos.

A série, já exibida na televisão pública portuguesa e na TV Galiza, teve estreia mundial em outubro passado, na mais recente edição do Mipcom de Cannes (mercado internacional de programas).

Criada por Alfonso Blanco, "Auga Seca" é realizada por Toño López e tem produção executiva de José Amaral da SP-i.

O guião é da responsabilidade de José Rubio, Carlota Dans, Lídia Fraga, Eligio Montero, Carlos Portela e Ana Míguez, a direção de fotografia é de Ricky Morgade, a direção de arte de Andrea Pozo e, a música, de Elba Fernández e Xavi Font.

Na área da ficção, o serviço da HBO inclui igualmente filmes portugueses, como "Cartas da Guerra", de Ivo Ferreira, a trilogia "As Mil e Uma Noites" e "Aquele Querido Mês de Agosto", de Miguel Gomes, assim como "Tabu", do realizador, distinguido no Festival de Berlim.