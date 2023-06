Aumentámos preços com responsabilidade e reduzimos margens - Nestlé

"Todas as companhias tiveram que aumentar os preços, uma vez que todas foram impactadas pela inflação e a Nestlé não foi exceção. Levámos muito tempo a ajustar os preços e fizemos isso com muita responsabilidade", garantiu o presidente executivo do grupo Nestlé, Mark Schneider, que falava aos jornalistas em Lisboa, após a conferência "Nestalk", uma das iniciativas que decorrem no âmbito da celebração do 100.º aniversário da marca em Portugal.

Schneider lembrou que a inflação já não atingia um nível tão elevado há várias décadas e que, "ao contrário do que muitos pensam", as grandes fábricas, nomeadamente a Nestlé, não lucraram com estas subidas, destacando aumentos de custos na energia e nas matérias-primas.

Conforme apontou, o grupo tem vindo a reduzir as suas margens de lucro e os aumentos operados não suportaram, na totalidade, a subida da despesa.

O presidente executivo da Nestlé referiu que a inflação ainda se mantém num nível elevado, "embora com um crescimento não tão forte como o verificado anteriormente", sendo, por isso, pouco provável verificarem-se descidas de preços no corrente ano.

Já a partir de 2024, espera reduções, embora ressalve que este cenário está sempre dependente de fatores externos.