Aumentaram os empréstimos para compra de casa

Só na primeira metade deste ano, a subida rondou os três por cento em comparação com o mesmo período de 2018.



No ano passado o Banco de Portugal impôs limites à concessão de crédito. Todavia, como mostram os números, não conseguiu fechar a torneira do financiamento da banca.



Paulo Abrantes, diretor-geral de uma consultora imobiliária, comentou estes dados na edição de domingo do Bom Dia Portugal.