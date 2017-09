Aumento constante do crédito leva a corte do rating da China

Marcos Celso - RTP21 Set, 2017, 17:55 / atualizado em 21 Set, 2017, 18:19 | Economia

A agência de 'rating' Standard & Poor's decidiu, assim, esta quinta-feira, atribuir a classificação de AA- para A+ (a sexta mais alta), mantendo uma perspetiva "estável" para a China, justificando esse corte com o "prolongado período de forte crescimento do crédito, que aumentou os riscos económicos e financeiros" para o país.



No último ano têm sido várias as instituições económicas internacionais, incluindo o Fundo Monetário Internacional (FMI), que têm constantemente advertido Pequim para o rápido aumento da sua dívida corporativa.



Em maio, outra agência de 'rating', a Moody's, já tinha optado por reduzir a nota atribuída à China.



A S&P tinha já avisado que poderia rever a nota, quando em março de 2016 mudou a perspetiva de "estável" para "negativa".



O aumento do crédito tem contribuído para um forte crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) mas os especialistas entendem que enfraqueceu a estabilidade financeira, “até certo ponto”.



No entanto, a principal preocupação das agências financeiras está focada na dívida chinesa: a dívida tem aumentado à medida que Pequim tornou o crédito mais barato e acessível, num esforço para incentivar o crescimento económico, após a crise financeira global de 2008.







Os números que chegam de Pequim são impressionantes e concentram o olhar vigilante dos analistas: o principal indicador da dívida da China atingiu um nível equivalente a 257% do PIB no final de 2016, segundo a agência suíça Bank for International Settlements (BIS).



Em 2008, a dívida chinesa equivalia a 143% do PIB. A economia chinesa cresceu no ano passado 6,7%, menos de metade do ritmo atingido em 2007, de 14,2%.



O objetivo do governo chinês é o de tentar tornar a economia mais produtiva, possibilitando maior protagonismo ao mercado e visando a redução do excesso de capacidade de produção nas indústrias do aço e cimento, que condiciona os preços e prejudica as empresas do Estado.



Pequim tenta igualmente dinamizar o consumo interno, remetendo para segundo plano as exportações e o investimento em grandes obras públicas.



Sabe-se que o ritmo de crescimento da economia abrandou de forma superior à esperada, deixando em risco postos de trabalho. Os analistas apontam o dedo ao ritmo das reformas, que consideram ser muito lento.



Ainda assim, a S&P prevê que o país "mantenha uma performance económica robusta ao longo dos próximos três a quatro anos".



Se isso se verificar, a agência já fez saber que há a possibilidade de subir a nota da China, embora apenas num cenário em que o aumento do crédito seja reduzido significativamente ao mesmo tempo que se registe um ritmo saudável de crescimento do PIB", refere a o relatório da agência.







O corte no 'rating' já não acontecia desde 1999 e foi anunciado depois do fecho das praças financeiras chinesas face à imprevisibilidade do sentimento dos investidores.



De acordo com Xia Le, economista do BBVA, em Hong Kong, este corte terá "um impacto relativamente grande nas empresas chinesas”. Espera-se também um ligeiro aumento dos custos do crédito para Pequim.



Perante os alertas e cortes registados, Pequim aceita com dificuldade as decisões das agências financeiras e considerou que a Moody's – reduziu em maio a nota atribuída à China - recorreu a métodos incorretos e não entendeu as dificuldades económicas e a força financeira da China. A liderança comunista tem apontado a redução dos riscos financeiros como uma prioridade para este ano.



Agora, com a S&P a reduzir o 'rating' da dívida da China de AA- para A+, espera-se que o endividamento do país se situe a níveis mais aceitáveis, apesar dos riscos de instabilidade económica e financeira.







A dívida da China tem sido uma dor das maiores dores de cabeça dos analistas financeiros: em 2015 atingiu um valor recorde de 248,6% do PIB, o que representava duas vezes e meia superior ao da própria economia (a segunda maior do mundo).



Não foi com surpresa que o Bank for International Settlements (BIS) tenha alertado mesmo para a possibilidade de uma crise financeira ocorrer na economia chinesa no espaço de três anos.



As previsões do FMI apontam para um crescimento económico de 6,7% em 2017 e de 6,4% (em média) até 2020. Por outro lado, a dívida do setor não financeiro deverá ascender a 290% do PIB em 2022.



Na apresentação do relatório anual sobre a segunda maior economia do mundo, o FMI indicou que o crescimento económico anual da China poderá alcançar um valor médio de 6,4% entre 2018 e 2020, revendo em alta a estimativa anterior que se cifrava em 6%.



O Fundo Monetário Internacional (FMI) mostrava assim a sua análise à economia chinesa e apontava para a relutância do governo em controlar os "níveis preocupantes" de dívida, como noticiou o Financial Times. O mesmo jornal notava que ocenário existente decorria de uma opção política do Governo chinês, que se comprometeu a duplicar o tamanho da economia entre 2010 e 2020.



Perante os números, os alertas dados e as decisões de Pequim, as agências financeiras mundiais estão de “olhos postos” naquela que é uma das economias mais preponderantes e potencialmente isntabilizadora da saúde financeira mundial.