Aumento das taxas de juro traz mais inflação e encarece dívida de Angola e Moçambique - Analistas

"A subida das taxas de juro nos Estados Unidos e a valorização do dólar vão reduzir a atratividade dos ativos em Angola e Moçambique, aumentando assim as pressões de desvalorização do kwanza e do metical", disse à Lusa a analista Tettey Addy.

A opinião desta analista, que na consultora Fitch Solutions acompanha as economias destes dois países lusófonos, evidencia os perigos que os dois países enfrentam com o aumento das taxas de juro do banco central norte-americano (Fed), que deverá aumentar o preço do dinheiro para 2,5% ainda este ano e depois para 3% em 2019 e 3,5% em 2020, de acordo com as previsões dos analistas.

"Se o sentimento global relativamente aos mercados emergentes se deteriorar de forma severa enquanto a Fed continua a normalizar a sua política monetária, estas moedas podem ter uma desvalorização mais rápida que o esperado", explica a analista à Lusa, concluindo que esse cenário "iria aumentar os preços das importações e, assim, a inflação, tornando os pagamentos da dívida em moeda estrangeira mais caros, ferindo a sustentabilidade orçamental e as perspetivas de crescimento económico".

O ambiente favorável de liquidez global, combinado com o sentimento positivo dos investidores face aos mercados emergentes tem, até agora, permitido o "alargamento dos perfis de empréstimos de muitos países da África subsaariana, abrindo-lhes as portas para as emissões comerciais de dívidas em moeda estrangeira", nota a economista sénior da consultora IHS Markit.

Thea Fourie reconhece que "o financiamento apoiou um programa de desenvolvimento de infraestruturas rápido em muitos casos", mas alerta que "isso também deixou as finanças públicas e a dívida em moeda estrangeira numa trajetória mais periclitante".

Moçambique, com uma dívida pública em relação ao Prdouto Interno Bruto (PIB) acima dos 110%, e Angola, com cerca de 80%, segundo os dados do FMI para este ano, são dois dos países africanos que mais se endividaram e que mais arriscam ver o custo da dívida aumentar ainda mais com a subida das taxas de juro.

"As taxas de juro mais altas dos `eurobonds` e moedas mais fracas vão continuar a aumentar as obrigações do serviço da dívida em moeda local e afastar a despesa orçamental que é necessária noutros programas de investimentos sociais", resume a analista da IHS, em declarações à Lusa.

Mais otimista está o economista Daniel Solomon, da consultora Euromonitor International, para quem o aumento das taxas de juro pode não ter um efeito tão negativo nas economias africanas.

"Os recentes e os futuros aumentos das taxas de juro da Fed estão em linha com as nossas previsões e com as da generalidade dos atores dos mercados financeiros, portanto já estão incorporadas nos preços do mercado", disse o analista à Lusa.

O aumento propriamente dito, continuou, é certo que aumenta os custos de financiamento para as economias emergentes e necessitadas de financiamento externo, mas são, "em grande parte, uma resposta da Fed às perspetivas de crescimento económico nos EUA, o que pode apoiar quer a perspetiva de evolução do comércio global, quer a subida do preço das matérias-primas", o que beneficia os países ricos em recursos naturais como Angola e Moçambique.

Para os analistas da FocusEconomics, o maior impacto da normalização da política monetária norte-americana tem a ver com a saída de capitais de África para destinos mais seguros, ainda que menos remunerados.

"A subida das taxas de juro levou à saída de capitais dos mercados emergentes, já que os maiores retornos nos EUA atraem os investidores de volta e levam o dólar a apreciar-se face a outras moedas, o que por sua vez aumenta os custos de servir a dívida", disse a consultora em resposta às questões da Lusa.

