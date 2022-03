Aumento do preço dos combustíveis. Rui Rio exige descida de imposto

Rui Rio exige que António Costa baixe o imposto sobre produtos petrolíferos para permitir uma descida do preço dos combustíveis. No congresso do PSD Madeira, o líder do partido considerou que o Governo está a lucrar desta forma com a subida do preço da gasolina e gasóleo provocada pela guerra na Ucrânia.