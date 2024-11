O PS propôs um aumento extraordinário das pensões até 1.500 euros. O partido calcula que a medida custa 265 milhões de euros e, por isso, está dentro da margem orçamental pedida pelo Governo. No entanto, o ministro das Finanças insiste que uma subida das pensões só será decidida a meio do ano, já com as contas públicas apuradas até ao verão.