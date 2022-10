Aumentos. FESAP considera insuficiente a proposta do Governo

Terminada a reunião entre a Frente Sindical da Administração Pública e o Governo, a FESAP diz que vai agora analisar a proposta do Executivo para avançar com uma contra-proposta, a apresentar na próxima sexta-feira, com vista a impedir a perda de compra dos trabalhadores, entre outros pontos.