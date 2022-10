Aumentos na Função Pública. Ministra admite que média será de 3,6%

Mais de 70 por cento dos funcionários públicos devem perder poder de compra já no próximo ano, assinala a edição desta terça-feira do jornal Público.



Tendo em conta os valores em cima da mesa e a estimativa de uma inflação de 7,4 por cento no final deste ano, pouco mais de 207 mil dos trabalhores dos Estado vão conseguir manter o poder de compra.