Austrália anuncia que China levantou restrições à importação de alguns produtos de carne

A decisão de Pequim é "mais um passo positivo no sentido de estabilizar as nossas relações com a China", declarou o ministro do Comércio australiano, Don Farrell, citado pela televisão pública australiana ABC.

A China suspendeu as exportações de carne de 10 matadouros australianos a partir de maio de 2020, como parte de uma série de medidas comerciais contra produtos australianos, depois de o antigo governo conservador de Scott Morrison ter pedido uma investigação sobre a origem da covid-19.

O levantamento da suspensão afeta os matadouros Teys, Australian Lamb Company e JBS, embora os restantes sete continuem na lista negra chinesa porque Pequim alega que os exportadores rotularam mal os produtos ou contaminaram a carne.

As exportações de produtos de carne para a China, o principal comprador de carne de cordeiro e ovelha da Austrália e o segundo maior comprador de carne de bovino, totalizaram cerca de três mil milhões de dólares australianos (1.833 milhões de euros) em 2019, antes da suspensão.

As relações comerciais, políticas e comerciais entre a Austrália e a China começaram a melhorar após a subida ao poder, em maio de 2022, do líder trabalhista australiano, Anthony Albanese.

Depois de vários contactos entre a China e a Austrália, que incluíram reuniões entre Albanese e o Presidente chinês, Xi Jinping, Pequim continuou a flexibilizar as medidas comerciais ou anunciou a revisão das proibições impostas desde 2020 a produtos como o feno, a cevada, a madeira, o vinho, entre outros.

Perante esta tarefa pendente de normalização do comércio com a China, o principal parceiro comercial da Austrália, Farrell prometeu que o Governo de Camberra vai continuar a pressionar "para a remoção dos restantes impedimentos comerciais o mais rapidamente possível".

De acordo com dados oficiais, entre janeiro e agosto, a Austrália exportou para a China bens no valor de 6 mil milhões de dólares (5,5 mil milhões de euros) que tinham sido objeto de bloqueios chineses, contra apenas 85 milhões de dólares (79 milhões de euros) no mesmo período do ano passado.

Os laços entre Pequim e Camberra começaram a deteriorar-se em 2017 por causa das leis australianas contra a interferência estrangeira ou a exclusão pela Austrália de empresas chinesas da rede 5G, em 2018.