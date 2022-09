Austrália quer reforçar programa de mobilidade laboral com Timor-Leste, incluindo formação

"Queremos continuar a expandir o programa de mobilidade laboral porque reconhecemos a importância destes programas para o povo de Timor-Leste e do Pacífico. Chegámos ao Governo com o empenho de reforçar e expandir o nosso programa de mobilidade e vamos trabalhar com Timor-Leste e o Pacífico para fazer isso", explicou Penny Wong.

A chefe da diplomacia australiana falava em conferência de imprensa de balanço da sua visita de 24 horas a Timor-Leste, a primeira de um membro do Governo australiano desde o início do seu mandato, em maio.

"Esta é a minha primeira visita a Díli como ministra dos Negócios Estrangeiros, mas não será a última. Esta visita demonstra a força da parceria da Austrália com Timor-Leste", explicou.

Wong anunciou que além do apoio de cooperação já previsto para o ano financeiro de 2022-2023 -- cerca de 100 milhões de dólares australianos (68 milhões de euros), Camberra vai canalizar ainda 20 milhões de dólares australianos (13,7 milhões de euros) para apoio orçamental direto.

"Estes fundos serão fornecidos como apoio orçamental, para cofinanciar programas geridos e implementados pelo Governo de Timor-Leste", disse Wong.

"Os fundos serão utilizados para apoiar pagamentos a crianças e mães grávidas, através do programa Bolsa da Bolsa, programas de pequena escala nas aldeias através do Programa Nacional de Desenvolvimento de Sucos (PNDS) e em formação relacionada com o programa de mobilidade laboral", disse.

Recorde-se que no quadro do programa de mobilidade laboral, cerca de 3.000 trabalhadores timorenses partem este ano para a Austrália, dos quais cerca de 2.000 já estão no país.

Wong falava horas antes de partir de Díli e depois de se reunir com um grupo de mulheres líderes, destacando a sua "energia, determinação e otimismo, que encarnam o futuro desta nação".

"Um futuro que partilhamos, como vizinhos e amigos. A Austrália considera Timor-Leste um bom amigo. A nossa relação é uma relação de respeito mútuo. E foi essa a mensagem que levei às minhas reuniões enquanto estive aqui em Díli", disse.

"Partilhamos a ambição de tornar Timor-Leste mais forte, mais próspero e mais resiliente", disse.

Intervindo na mesma ocasião, a chefe da diplomacia timorense, Adaljiza Magno, disse que a visita permitiu analisar com as autoridades timorenses assuntos como a relação bilateral, a adesão de Timor-Leste à Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e à Organização Mundial de Comércio (OMC).

"Falámos ainda sobre o apoio australiano ao crescimento e desenvolvimento da economia timorenses, apoio orçamental, o desenvolvimento do projeto do Greater Sunrise, segurança marítima e mobilidade laboral", afirmou.

"As reuniões correram muito bem. A Austrália é um país com quem partilhamos uma longa história, com quem partilhamos fronteira e que é um importante parceiro de desenvolvimento de Timor-Leste desde a restauração da independência até hoje", disse.

Wong saudou os esforços de adesão de Timor-Leste quer à ASEAN quer à OMC e destacou o apoio financeiro e em assistência técnica que tem sido dado por Camberra nesse âmbito, no valor de cerca de 6,5 milhões de dólares australianos (4,42 milhões de euros).

"Saúdo o Governo timorense por reconhecer que acesso a estes outros mercados é uma parte importante, uma pré-condição para reforçar a vossa resiliência económica", disse.

Durante a visita a Díli, Penny Wong reuniu-se com o Presidente, José Ramos-Horta, com o primeiro-ministro, Taur Matan Ruak, e ainda com a ministra dos Negócios Estrangeiros, Adaljiza Magno, e com o ministro das Finanças, Rui Gomes.

Ramos-Horta inicia na segunda-feira uma visita de seis dias à Austrália, segundo país depois da Indonésia a ser visitado pelo chefe de Estado que tomou posse a 20 de maio.