Autarca de Alcochete não quer ver municípios alienados de uma voz

O presidente da Câmara de Alcochete compreende que seja evocado o interesse nacional, em alguns projetos, como por exemplo o caso do novo aeroporto. Mas Fernando Pinto pensa que as autarquias não podem ser completamente afastadas.

O Governo já aprovou e vai fazer seguir para o Parlamento o diploma que retira o poder de veto das Câmaras Municipais na decisão sobre a construção de aeroportos civis nacionais.



No texto o executivo dispensa a construção de aeroportos da necessidade de pareceres autárquicos favoráveis, equiparando os requisitos aos das infraestruturas rodoviárias.



A retificação por este novo diploma prende-se pelo facto de as câmaras do Seixal e da Moita derem parecer desfavorável à construção do novo aeroporto no Montijo, motivo que levou a Autoridade Nacional de Aviação Civil a não viabilizar o projeto.



Na resposta o Governo anunciou a realização de um processo de Avaliação Ambiental Estratégico de três possíveis soluções para alargar a capacidade de resposta aeroportuária da zona metropolitana, que insiste no Montijo, mas volta a colocar de novo em cima de mesa a possibilidade de Alcochete.