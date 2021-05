Autarca denuncia à PJ situações suspeitas que levam migrantes para Odemira

Existe "um problema que ultrapassa aquilo que é a atividade agrícola, mas, a coberto dela, o facto de haver muitos trabalhadores migrantes e uma intensa atividade agrícola", afirmou o autarca alentejano.

José Alberto Guerreiro, que falava aos jornalistas no final de uma reunião da `task force` do concelho, realizada nesta vila do distrito de Beja, indicou ter denunciado as suspeitas "há cerca de dois anos" à Polícia Judiciária e que ele próprio já foi ouvido.

"Nessa altura, descrevi tudo aquilo que sei e tudo aquilo que me foi relatado, porque essa é a minha obrigação", referiu, sublinhando que "as entidades públicas terão que avaliar" as situações denunciadas.

Segundo o presidente do município, existe estabelecimentos comerciais em Odemira que "têm um conjunto de empregados que não é justificado pelo espaço", nomeadamente "supermercados com 200 metros quadrados" de área e que "têm 30 ou 40 trabalhadores".

"Há espaços de venda ao público de bebidas que têm dez vezes mais empregados do que é normal", mas também existem "outras questões muito estranhas", em que "muitos dos negócios são em dinheiro", disse.

Questionando, por exemplo, "como é que se compra uma casa ou um automóvel novo em dinheiro", o autarca alentejano considerou que "tudo isto ajuda a que este processo da sobrelotação das habitações cresça".

"Tínhamos a firme ideia de que era possível ter os trabalhadores que são quadros permanentes das empresas agrícolas a viver em meio urbano, em casas recuperadas ou em casas que eles próprios têm adquirido, mas a verdade é que essas são as que estão ocupadas pela maior parte das chamadas empresas de trabalho temporário e de prestação de serviços", vincou.

O presidente da Câmara de Odemira frisou que as empresas de trabalho temporário "são legais, têm alvará, têm condições de verificação da saúde dos seus trabalhadores e têm planos covid", sublinhando que a sua atividade tem de ser valorizada.

"Já não posso dizer o mesmo das chamadas empresas de prestação de serviços que nascem e morrem todos os dias", vincou, adiantando que situações identificadas pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) já "foram descritas a grupos parlamentares".

"Fogem ao IVA [imposto sobre o valor acrescentado] e não pagam milhões de IVA, porque as pessoas depois desaparecem e ninguém é responsável", acusou.

Para José Alberto Guerreira, o país necessita de "uma regulamentação clara, objetiva e atualizada sobre a permanência de trabalhadores agrícolas numa habitação", uma vez que "não faz muito sentido" ser a delegada de saúde a determinar se "uma habitação é salobra ou não".

A ACT "queixa-se de não ter capacidade de intervenção em matéria de regulamentação para a habitação coletiva de trabalhadores", referiu, considerando que têm de existir "regras claras e tem que ser definido quem é que pode intervir".

Questionado pela Lusa sobre a Estratégia Local de Habitação (ELH) de Odemira, o autarca indicou que "uma das grandes dificuldades" deste trabalho, que está em curso, "foi em perceber qual é a dimensão deste problema" no concelho.

"A agricultura e ministérios vários nunca foram capazes de dizer que a dimensão do trabalho que se perspetiva aqui é X, nem ao menos um valor que fosse aproximado", adiantou, insistiu que a câmara "nunca teve a objetividade de nenhuma das entidades a dizer quais são as necessidades de habitação".

De acordo com o autarca, "não há entendimento possível", uma vez que a câmara pretende que os trabalhadores permanentes vivem "dentro dos aglomerados" e os de mão-de-obra temporária nas quintas, enquanto os agricultores têm pretensão contrária.

O Governo decidiu decretar uma cerca sanitária às freguesias de São Teotónio e de Almograve, no concelho de Odemira, devido à elevada incidência de casos de covid-19, sobretudo em trabalhadores do setor agrícola, anunciou na quinta-feira o primeiro-ministro.

António Costa sublinhou também que "alguma população vive em situações de insalubridade habitacional inadmissível, com hipersobrelotação das habitações", relatando situações de "risco enorme para a saúde pública, para além de uma violação gritante dos direitos humanos".